Successos
Rescaten un excursionista ferit al Montmell
La persona es trobava conscient i orientada, però s'havia fet mal al turmell
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia una persona que ha resultat ferida mentre feia senderisme a la muntanya, al Montmell.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 12.44 h, i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació terrestre.
Un cop han localitzat la persona afectada, han pogut comprovar que es trobava conscient i orientada. Així i tot, s'havia ferit el turmell, motiu pel qual ha estat evacuada a l'Hospital del Vendrell.