Rescaten un excursionista ferit al Montmell

La persona es trobava conscient i orientada, però s'havia fet mal al turmell 

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Marta Omella
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia una persona que ha resultat ferida mentre feia senderisme a la muntanya, al Montmell.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 12.44 h, i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació terrestre. 

Un cop han localitzat la persona afectada, han pogut comprovar que es trobava conscient i orientada.  Així i tot, s'havia ferit el turmell, motiu pel qual ha estat evacuada a l'Hospital del Vendrell. 

