Successos
Un atropellament entre Vilanova i Cunit causa retards i talls a l'R2 sud
L'incident, que va tenir lloc divendres a la nit, va obligar a activar la prealerta del pla Ferrocat i va coincidir amb una avaria prèvia a Castelldefels
Un atropellament ferroviari va obligar a tallar la circulació de trens entre Cunit i Vilanova i la Geltrú ahir divendres a la nit. L’avís es va rebre a les 22.43 hores, i els Bombers de la Generalitat hi van actuar amb tres dotacions.
L’incident va comportar l’activació de la prealerta del pla Ferrocat, el protocol d’emergències per accidents al sistema ferroviari català.
L’atropellament es va produir poc després d’una altra incidència a la mateixa línia: un tren de Rodalies Renfe es va avariar a l’estació de Castelldefels al vespre, fet que ja provocava retards a les línies R2, R2 Sud i Regionals Sud.
Segons alguns passatgers, el comboi treia fum, i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Renfe va informar que les afectacions es podrien allargar fins que es normalitzés la circulació i es retiressin els vehicles implicats.