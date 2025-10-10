Política
El PP proposa reobrir el servei de pediatria al CAP de Segur de Calafell
El diputat Pere Lluís Huguet denuncia que el tancament del servei suposa un impacte molt negatiu en temps i organització de les famílies
El Partit Popular de Tarragona ha presentat una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya per reobrir el servei de pediatria al CAP de Segur de Calafell. El diputat Pere Lluís Huguet ha denunciat que el tancament del servei suposa un impacte molt negatiu en temps i organització de les famílies que s’han de desplaçar a altres equipaments per utilitzar-lo.
Els populars han manifestat que, davant les barreres d’accés que poden afectar la cobertura de revisions i vacunacions, la resolució de casos aguts i acompanyament a la criança, la resposta ha de ser la reobertura del servei de pediatria a Segur de Calafell. «S’ha de reobrir amb un servei complet d’atenció primària pediàtrica i circuits operatius clars per a l’atenció programa i l’atenció de casos aguts», ha expressat Huguet.
El PP ha indicat que la consolidació d’aquests recursos que han de destinar-se al servei de pediatria del CAP de Segur de Calafell és clau per reduir llistes d’espera, millorar l’experiència de les famílies i reforçar la capacitat resolutiva de primer nivell assistencial. El regidor del PP de Calafell, Sergio García, ha assenyalat que el nucli més habitat del municipi no es pot quedar sense un servei tan bàsic com el de pediatria. «Des del primer dia estem treballant des del Grup Municipal a l’Ajuntament de Calafell com des del Parlament per tenir una solució urgent a aquest problema. Esperem que la proposta presentada tingui el màxim consens possible per solucionar aquesta disfunció com més aviat millor», ha declarat García.
La proposta de resolució insta al Govern de la Generalitat a reobrir immediatament el servei de pediatria al CAP de Segur de Calafell i dotar dels recursos humans i materials necessaris amb estabilitat de places i ràtios adequades, assegurant equips de pediatria i infermeria, espais i equipaments idonis i teleconsultes com a complements, entre altres. «No pararem fins que no tinguem de nou el servei de pediatria a Segur de Calafell», ha conclòs García.