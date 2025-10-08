Successos
Li peguen un cop de puny i li roben un paquet de tabac mentre estava prenent un cafè al Vendrell
L'agressió la va cometre un grup de set joves, un dels quals va ser identificat pels Mossos d'Esquadra moments després
Un veí de Calafell ha denunciat una agressió física mentre estava prenent un cafè al Vendrell. Juan, la víctima, va explicar al programa En boca de todos de Cuatro, que va acudir com sempre al seu bar de confiança i que, mentre estava a la terrassa, un grup de set joves li va demanar paper per fer una cigarreta. Ell els va comentar que no en tenia però els va oferir una cigarreta. Moment en que els joves li van agafar el paquet de tabac i van marxar corrents.
L'home va sortir corrent darrere d'ells i explica, que en un moment donat, va ser encerclat pels joves i un d'ells li va propinar un cop de puny i va començar a insultar-lo. Davant dels fets, el propietari del bar va acudir per intermediar amb els agressors, els quals van marxar del lloc dels fets. L'agressió es va produir cap a les set de la tarda al carrer Monturiol del Vendrell.
Juan va alertar als Mossos d'Esquadra, els quals van iniciar la recerca dels autors de l'agressió i van acabar localitzant i identificant un d'ells, un jove de 15 anys. Aquest va ser traslladat fins a comissaria del Vendrell a l'espera que acudissin els seus pares acusat d'un presumpte delicte de furt i agressió.
La víctima, per la seva banda, va necessitar sis punts de sutura i va acabar amb l'ull inflamat arran del cop de puny rebut. Després de les cures va interposar una denúncia formal a la comissaria del Vendrell.