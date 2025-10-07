Territori
El Consell Comarcal aprova la creació de la demarcació única del taxi al Baix Penedès
Aquesta mesura permetrà als taxis operar de manera conjunta a tota la comarca
En el darrer Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès, celebrat la setmana passada, es va aprovar la creació de la demarcació única del taxi a la comarca, un pas molt important per millorar el servei i donar resposta a una demanda històrica.
Amb aquesta mesura, els municipis del Baix Penedès quedaran integrats dins d’una mateixa demarcació, cosa que permetrà als taxis operar de manera conjunta a tota la comarca, sense les limitacions territorials que hi havia fins ara. Això es traduirà en més flexibilitat per als professionals del taxi i un servei més àgil i eficient per a la ciutadania.
La demarcació única facilitarà també l’atenció a zones amb menor densitat de població, afavorint la cohesió territorial i garantint un millor accés al transport públic, especialment en municipis més petits o allunyats dels principals nuclis urbans.
Segons el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, «aquest acord representa una millora clau en la mobilitat de la comarca, permet equilibrar l’oferta i la demanda i contribuir a un servei més just i adaptat a les necessitats dels veïns i veïnes del Baix Penedès».
Amb aquesta aprovació, s’inicien ara els tràmits administratius necessaris per fer efectiva la posada en marxa de la demarcació única en els propers mesos.