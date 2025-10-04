Successos
Quatre persones ferides en un accident a la C-31 a Calafell
Els Bombers hi van treballar amb tres dotacions i el SEM va evacuar les víctimes en estat lleu a l’Hospital del Vendrell
Aquest divendres al vespre un accident de trànsit a la C-31, a l’altura de Calafell, va provocar quatre persones ferides i el tall de la via. L’avís es va rebre a les 20.16 hores i tres dotacions de Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc dels fets.
En l’accident s’hi van veure implicats tres vehicles. Els ocupants de dos turismes van resultar ferits, mentre que en un tercer vehicle també es va registrar un ferit de caràcter més lleu.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre totes les persones implicades i va traslladar quatre ferits en estat lleu a l’Hospital del Vendrell.