Policial
Desmantellen una plantació de marihuana a Bellvei valorades en més d’1.600.000 euros
Els Mossos d'Esquadra van intervenir prop de 600 plantes i van detenir al seu responsable
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir aquest dimecres a Bellvei un home de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. A més, també se li atribueix un delicte de tinença d’armes, danys, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
L’operativa es va posar en marxa l’abril de l’any passat en tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana en un domicili de Bellvei. En el transcurs de les diferents vigilàncies es va constatar l’entrada i sortida de diverses persones i es va confirmar la manipulació de l’escomesa elèctrica i un desproporcionat consum energètic.
Després d’aquests mesos de treball, l’operatiu va concloure aquest dimecres amb la detenció d’un home en un domicili ubicat a la urbanització Baronia del Mar de Bellvei. Durant l’entrada i perquisició en aquesta casa ocupada, es van intervenir fins a 548 plantes de marihuana en un avançat estat de floració i un pes de 236 quilos, valorats en el mercat il·lícit de venda al detall en més d’1.600.000 euros, una quantitat que pot augmentar exponencialment quan s’exporta a altres països, especialment del nord d’Europa.
A banda de desmantellar la instal·lació energètica fraudulenta, la qual suposava també un risc de seguretat, els mossos van comissar-li una arma de foc, per la qual cosa se li va atribuir un delicte de tinença d’armes. La investigació continua oberta amb l’objectiu de determinar la participació d’altres persones i efectuar altres detencions.
El detingut ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.