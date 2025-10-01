Loteries
Pluja de diners al Vendrell: el ‘Cupó Diari’ de l’ONCE reparteix 815.000 euros
Juan Carlos Moreno ha repartit sort des del seu punt de venda situat al carrer Doctor Robert
L’ONCE ha repartit 815.000 euros al Vendrell en el sorteig del Cupó Diari d’ahir, 30 de setembre. Juan Carlos Moreno, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort al Vendrell des del seu Punt de Venda situat al carrer Doctor Robert, 1. Va vendre un cupó premiat amb 500.000 euros i 9 cupons premiats amb 35.000 euros, 815.000 euros en total.
El Vendrell pertany a l’agència de l’ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 186 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.