Successos
Localitzen sa i estalvi l'home de 77 anys que havia desaparegut dissabte al Vendrell
Una persona el va reconèixer pel carrer i va alertar la policia autonòmica
Els Mossos d’Esquadra van localitzar diumenge a l'home de 77 anys que havia desparegut dissabte al Vendrell. Des de la policia autonòmica va difondre la seva imatge a les xarxes socials per intentar trobar-lo, ja que explicaven que podia trobar-se desorientat.
L'home, que respon al nom de Pere, va ser reconegut però una persona que anava caminant pel Vendrell gràcies a la difusió dels Mossos i va alertar-los. Una patrulla es va desplaçar a la zona i el va localitzar en bon estat. Després el van traslladar fins a un centre hospitalari per comprovar que estava bé.