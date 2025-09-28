Successos
Busquen un home de 77 anys desaparegut dissabte al Vendrell
Respon al nom de Pere i anava vestit amb pantaló texà i camisa de quadres
Els Mossos d’Esquadra han alertat de la desaparició d’un home de 77 anys al Vendrell. Segons han compartit al seu perfil d'X, va ser vist per última vegada dissabte 27 de setembre i podria trobar-se desorientat.
L'home mesura uns 1,70 m i pesa aproximadament 80 kg. En el moment de la seva desaparició, informen, portava pantaló texà, camisa de màniga curta de quadres blancs i blaus i podria dur ulleres. Respon al nom de Pere.
Les autoritats demanen a qualsevol persona que pugui tenir informació que contacti amb els Mossos.