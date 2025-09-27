Successos
Dos incendis simultanis al Vendrell: Evacuen un hotel i crema un càmping la mateix a nit
Un cotxe ha cremat a l’aparcament d’un hotel, mentre que un altre incendi ha afectat completament un bungalou i unes palmeres en un càmping
Aquesta matinada, els Bombers de la Generalitat han treballat en dos incendis diferents, tots dos al terme municipal del Vendrell, que s’han produït en un hotel de Coma-ruga, d’una banda, i en un càmping, de l’altra.
Així, a les 03.30 hores, els Bombers han rebut l’avís de l’incendi que afectava l’aparcament d’un hotel de l’avinguda del Balneari de Coma-ruga. Immediatament, han activat vuit dotacions que, en arribar al lloc de l’incident, han comprovat que el foc afectava un vehicle estacionat a l’aparcament, i que el fum s’havia estès per l’escala de l’edifici i també afectava les plantes primera i segona del mateix. Els ocupants de l’hotel en aquell moment, 233 persones de l’hotel havien estat desallotjades abans de l’arribada dels Bombers.
Els Bombers han accedit a l’interior de l’establiment i han comprovat que el foc només afectava un dels vehicles estacionats al pàrquing. Així mateix, l’incendi ha produït una fuita d’aigua i afectat cablejat elèctric.
A les 04.28 h, l’incendi del vehicle ja estava extingit i els Bombers han iniciat les tasques de ventilació i inspecció de les plantes superiors, per descartar cap altre dany, personal o material.
Cap a les 6 de la matinada, els Bombers han donat el servei per finalitzat i les persones desallotjades han pogut retornar a les habitacions de l’hotel.
Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat 5 dotacions, hi ha hagut un total de 16 afectats lleus (15 alta in situ i 1 trasllat a l’Hospital del Vendrell).
Un foc afecta un bungalou en un càmping
A les 03.33 hores, de forma pràcticament simultània amb l’anterior servei, els Bombers han estat alertats d’un incendi al càmping Vendrell Platja, a on s’hi han desplaçat 6 dotacions. En aquest cas, el foc ha afectat completament un bungalou, a l’interior del qual no hi havia cap persona, i unes palmeres del càmping. En aquest cas, els Bombers han donat l’incendi per extingit a les 05.53 hores.
Els Bombers han comptat amb la col·laboració del personal del càmping, que han donat suport en les tasques de sectoritzar els serveis bàsics (llum i gas). A causa d’aquest incendi, no s’han produït danys personals.