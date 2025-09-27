Diari Més

Successos 

Dos incendis simultanis al Vendrell: Evacuen un hotel i crema un càmping la mateix a nit

Un cotxe ha cremat a l’aparcament d’un hotel, mentre que un altre incendi ha afectat completament un bungalou i unes palmeres en un càmping

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Aquesta matinada, els Bombers de la Generalitat han treballat en dos incendis diferents, tots dos al terme municipal del Vendrell, que s’han produït en un hotel de Coma-ruga, d’una banda, i en un càmping, de l’altra.

Així, a les 03.30 hores, els Bombers han rebut l’avís de l’incendi que afectava l’aparcament d’un hotel de l’avinguda del Balneari de Coma-ruga. Immediatament, han activat vuit dotacions que, en arribar al lloc de l’incident, han comprovat que el foc afectava un vehicle estacionat a l’aparcament, i que el fum s’havia estès per l’escala de l’edifici i també afectava les plantes primera i segona del mateix. Els ocupants de l’hotel en aquell moment, 233 persones de l’hotel havien estat desallotjades abans de l’arribada dels Bombers.

Els Bombers han accedit a l’interior de l’establiment i han comprovat que el foc només afectava un dels vehicles estacionats al pàrquing. Així mateix, l’incendi ha produït una fuita d’aigua i afectat cablejat elèctric. 

A les 04.28 h, l’incendi del vehicle ja estava extingit i els Bombers han iniciat les tasques de ventilació i inspecció de les plantes superiors, per descartar cap altre dany, personal o material.

Cap a les 6 de la matinada, els Bombers han donat el servei per finalitzat i les persones desallotjades han pogut retornar a les habitacions de l’hotel.

Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat 5 dotacions, hi ha hagut un total de 16 afectats lleus (15 alta in situ i 1 trasllat a l’Hospital del Vendrell).

Un foc afecta un bungalou en un càmping

A les 03.33 hores, de forma pràcticament simultània amb l’anterior servei, els Bombers han estat alertats d’un incendi al càmping Vendrell Platja, a on s’hi han desplaçat 6 dotacions. En aquest cas, el foc ha afectat completament un bungalou, a l’interior del qual no hi havia cap persona, i unes palmeres del càmping. En aquest cas, els Bombers han donat l’incendi per extingit a les 05.53 hores.

Els Bombers han comptat amb la col·laboració del personal del càmping, que han donat suport en les tasques de sectoritzar els serveis bàsics (llum i gas). A causa d’aquest incendi, no s’han produït danys personals.

tracking