Unes 8.500 persones han pujat aquest estiu al bus llançadora entre el centre i la costa del Vendrell
Kenneth Martínez ha confirmat que el servei tindrà continuïtat durant tot l’any davant els bons resultats
El passat mes de juliol, l’Ajuntament del Vendrell va activar un servei de bus llançadora per unir el centre del Vendrell i els nuclis marítims amb 9 expedicions d’anada i tornada. L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que «l’objectiu era cohesionar el territori amb unes bones comunicacions i donar resposta a la necessitat de l’activitat comercial, turística i de serveis de disposar una línia de transport públic ràpida entre el centre i la costa del Vendrell».
El batlle ha explicat que la posada en marxa «ha estat tot un èxit, amb 8.500 viatges en els mesos d’estiu, amb mitjanes diàries de 100 viatgers al juliol i de 200 a l’agost». Amb aquest balanç positiu, l’alcalde ha anunciat que «el servei de bus llançadora tindrà continuïtat durant tot l’any, complementant la resta de línies operatives i amb una parada més a la carretera de Sant Vicenç».
Per tant, el bus llançadora oferirà durant tot l’any un servei de transport públic ràpid entre el centre i la costa del Vendrell, amb 10 parades des de l’estació de Sant Vicenç de Calders fins a l’Hospital, passant per Coma-ruga, Sant Salvador, la zona del Tancat i el centre.