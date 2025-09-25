Via pública
El Vendrell renovarà el tub principal d’abastament d’aigua dels pous del Tomoví
El projecte té un cost d’1.5 milions d’euros i les obres tenen una durada de 4 mesos
El ple de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà definitivament el projecte de renovació dels tubs de transport i abastament d’aigua de boca dels pous del Tomoví fins al nucli del Vendrell. Són dues canalitzacions per la Riera de la Bisbal i pel Camí dels Molins de més de 3 km de llarg.
El projecte té un cost d’1.5 milions d’euros i les obres tenen una durada de 4 mesos, i preveu substituir els tubs actuals de fibrociment per tubs de fosa dúctil de 400 mm.
La xarxa d’abastament d’aigua potable del Vendrell inclou aigua dels pous del Tomoví, que proveeix el nucli del Vendrell, i l’aigua de l’Ebre, que dona subministrament a la zona marítima del municipi, en una proporció aproximada del 40%-60%, respectivament.
L’auditoria de l’aigua del Vendrell va determinar un nivell de fuites, de rendiment tècnic, superior al 20% que estableix com a recomanable l’Agència Catalana de l’Aigua, principalment a la xarxa de transport des dels pous del Tomoví fins al nucli del Vendrell. Aquest projecte de renovació dels tubs busca resoldre aquestes fuites.
A més, d’aquesta actuació principal, el servei d’Aigües del Vendrell està renovant el dipòsit del Nou Vendrell, amb un cost de 600 mil euros, i contractant les obres de la 5a connexió, amb un pressupost de 400 mil euros, que unirà les dues xarxes d’abastament d’aigua del Vendrell, la zona de pous i la zona d’aigua de l’Ebre.
En total, les tres actuacions representen una inversió total de pràcticament de 2,7 milions d’euros en la xarxa d’abastament d’aigua del Vendrell per modernitza-la i eliminar les fuites i pèrdues d’aigua.
L’alcalde, Kenneth Martínez, comenta que «les inversions que estem fent en aquest mandat garantiran el subministrament, l’autonomia i el rendiment de la xarxa d’aigua del Vendrell per als propers anys».