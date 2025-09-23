Successos
Un ferit durant un incendi d'habitatge a Llorenç del Penedès
Els bombers estan treballant en l'incendi amb sis dotacions terrestres
Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 11.36 hores en un incendi d'habitatge a Llorenç del Penedès. Fins al domicili del carrer Sant Joan s'han desplaçat sis dotacions terrestres i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els bombers han rescatat de l'interior de la casa una dona que ha estat atesa pel SEM per inhalació de fum. Aquesta ha estat traslladada menys greu a l'Hospital del Vendrell. Segons explica el cos d'emergències, ha cremat una completament una estança i la resta de la casa ha quedat afectada pel fum.