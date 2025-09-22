Policial
Persecució policial per l'AP-7 al Baix Penedès després d'un furt a l'àrea de servei
Els detinguts van sostreure una bossa de mà de l'interior d'una furgoneta estacionada
Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria del Vendrell van detenir dissabte passat dos homes de 56 i 42 anys, com a presumptes autors dels delictes de furt i resistència i desobediència als agents de l’autoritat. Al conductor del vehicle escàpol també se li va atribuir un delicte de conducció temerària.
Els fets van tenir lloc cap a les 15.15 hores, quan una patrulla de paisà que estava fent tasques de vigilància discreta a l’Àrea de Servei de l’AP-7, al Baix Penedès, va observar com els ocupants d’un vehicle es dirigien a una furgoneta estacionada.
Tot seguit, un dels lladres va obrir la porta del conductor, va sostreure una bossa de mà de l’interior i va tornar a pujar al vehicle per fugir ràpidament del lloc.
Immediatament, els agents van seguir-los amb el vehicle policial i, en intentar interceptar-los, el conductor va ometre les indicacions dels agents i va fugir per l’autopista AP-7 a gran velocitat.
Durant la fugida va arribar a superar els 190 km/h i va efectuar maniobres perilloses que van posar en greu risc la seguretat viària i la dels altres usuaris de la via.
Després del seguiment, els agents van aconseguir interceptar-los a l’AP-2, a l’altura de la Bisbal del Penedès, on van detenir els dos ocupants.
En l’escorcoll al vehicle, els Mossos d’Esquadra van localitzar la bossa de mà sostreta que contenia objectes personals com un telèfon mòbil, ulleres i documentació.
Un cop detinguts i recuperats els objectes sostrets, els Mossos d’Esquadra van retornar-los a les víctimes.
Els arrestats van quedar en llibertat, després de declarar en seu policial, amb l’obligatorietat de personar-se quan siguin requerits per l’autoritat judicial.