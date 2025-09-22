Medi Natural
Inicien les obres del torrent dels Aragalls de Sant Salvador del Vendrell per ampliar la via verda
Es donarà continuïtat a la via verda fins al mar amb un termini d'execució d'entre tres i quatre mesos
S'han iniciat les obres per implantar un itinerari pedalable al torrent dels Aragalls a Sant Salvador (el Vendrell), entre l'avinguda del Parlament de Catalunya i la de Palfuriana. Els treballs tenen un pressupost de 500.000 euros i un termini d'execució d'entre 3 i 4 mesos, amb la qual cosa es preveu que estiguin enllestits a finals d'aquest any 2025.
El projecte planteja un recorregut únic tant per a ciclistes i per a vianants, d'uns 500 metres de llargada, que donarà continuïtat a la via verda fins al mar, amb ombra gràcies a la plantació d'arbres i arbustos. El govern municipal ha destacat que aquest passeig ha d'esdevenir un refugi climàtic.
Aquesta actuació està inclosa dins del projecte de sostenibilitat turística (Next Generation), que té concedit l'Ajuntament del Vendrell per valorar aquells elements que tenen un atractiu turístic i que alhora també són patrimoni natural. La del torrent dels Aragalls és la primera actuació física del pla, a la que seguiran pròximament la nova zona verda que envolta el Tabaris i la reforma del riuet de Coma-ruga i el seu entorn.