Policial
La Policia Local del Vendrell augmenta la pressió contra l’incivisme
Han interposat 367 denúncies a persones usuàries de vehicles de mobilitat personal
En els darrers mesos la Policia Local del Vendrell ha intensificat la pressió contra l’incivisme. Per una banda, des de l’entrada en vigor de la nova Ordenança de Mobilitat, el passat mes de gener, s’han posat 367 denúncies a persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP). I, per una altra banda, des de l’inici de l’estiu, s’han interposat 667 denúncies per botellot.
Els motius principals de les sancions per incompliment de l’Ordenança de Mobilitat han estat circular amb patinet elèctric sense casc (185 denúncies) i en zones no permeses com són voreres i la illa de vianants (88 denúncies). I la zones on s’han posat més denúncies per botellot han estat els nuclis marítims i els Masos de Coma-ruga.
El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha destacat que «un dels objectius principals de la Regidoria de Seguretat ciutadana era augmentar la pressió contra l’incivisme al Vendrell i, sobretot, posar solució a unes problemàtiques que necessitaven una solució immediata, com són els botellots i l’incompliment de les normes de circulació amb patinets elèctrics». I ha afegit que «les dades rècord de denúncies que avui es presenten demostren que les vies que hem escollit eren les idònies per garantir la seguretat i la tranquil·litat als veïns i veïnes, a tots els carrers i barris del municipi».