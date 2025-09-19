Successos
Agredeixen un treballador durant un atracament en un supermercat de la Bisbal del Penedès
Els fets van passar dijous la tarda i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació
Els Mossos d'Esquadra estan buscant tres individus que van perpetrar un robatori amb violència i intimidació dijous a la tarda en un supermercat de la Bisbal del Penedès. Els fets van passar ahir a les 18.12 hores en un establiment situat a l'avinguda Generalitat.
Segons confirma la policia autonòmica, tres persones van accedir a l'establiment i van tirar al terra a un dels treballadors per tal d'aconseguir els diners de la caixa. Un cop aconseguit el botí, del qual no ha transcendit la quantia, els autors van fugir del lloc. Es creu que els atracadors van amenaçar a l'empleat amb una arma blanca i algun altre objecte.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i estan buscant els tres presumptes autors del robatori amb violència i intimidació.