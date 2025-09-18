Cultura
El Temporada del Vendrell estrena curs amb l’OMAC i una agenda variada de música i teatre
El segon semestre arrencarà amb propostes familiars i donarà espai a les entitats locals
Les novetats del Temporada tornen a omplir El Vendrell d’espectacles, aquest cop, amb la música i el teatre com a protagonistes. El pròxim 19 de setembre iniciarà la venda d’entrades d’una proposta que, un any més, torna a portar cultura al municipi. Donarà el tret de sortida l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), una formació de 34 joves intèrprets dels Països Catalans que representarà el seu nou projecte Crui, el dia 27 de setembre.
L’inici a l’Auditori Pau Casals obrirà una programació extensa, que continuarà al TÀG el mateix 28 de setembre amb Génesis, directament la Cia Flamenca de Tarragona, de la mà d’Inés Rubio i Beatriz Higueras. Una proposta tradicional adaptada a l’actualitat.
L’octubre portarà al públic del TÀG obres com Turisme rural, de Jordi Galceran i el director Sergi Belbel, una història sobre una parella que esperava passar un cap de setmana romàntic a una casa de camp i patirà girs incerts, amb Alba Florejachs i Borja Espinosa com a protagonistes.
Projectes com Sonall, de Marta Casals i Gemma Refecas, portaran propostes pedagògiques amb Un any de cançons. Un concert en format banda que viatja pels moments que es viuen al llarg de l’any. A la seva iniciativa, el diumenge 5 d’octubre, la seguiran el ball, la màgia i el beatbox amb Emocion-a-dos, un espectacle innovador reflexiu amb Mario Fernández i Cristin Mancebo.
Destaquen també al TÀG de la comèdia La Presència el 26 d’octubre o l’actuació familiar del Pot Petit, que celebra quinze anys des de la seva creació el dia 9 de novembre. Mort d’un comediant, dels reconeguts actors Jordi Bosch, Mercè Pons i Francesc Marginet també arribarà al municipi per inundar-lo de reflexions el 15 de novembre.
El diumenge 30, l’obra teatral Les Bàrbares portaran a escena les tres grans actrius María Pujalte, Cristina Plazas i Francesca Piñón a interactuar sobre la feina, la maternitat o el feminisme.
Tancarà la programació del 2n semestre una producció local amb el Ball de Malcasats del Vendrell celebra el 25è aniversari de la seva recuperació i, per aquest motiu, interpretaran un espectacle que els transportarà al ball original de 1910.
Propostes per a tothom
L’Ajuntament mantindrà activa la promoció Temporada 3.0 per a persones joves d’entre 15 i 30 anys, empadronades al Vendrell, que podran obtenir les entrades per l’import de 3 euros. A més, el Cangur de Temporada continuarà portant al municipi els tallers artístics infantils durant les actuacions al teatre.