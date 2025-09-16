Platges
El Vendrell clou una temporada de platges positiva amb millores i serveis reforçats
S’han fet 125 assistències al bany adaptat i s’han estrenat nous accessos, pistes de vòlei i un espai per a gossos
La regidora de Platges de l’Ajuntament del Vendrell, Marta Tobella, va fer aquest dilluns la valoració de la temporada de platja a Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, que va qualificar de molt positiva. En concret, va destacar que enguany s’ha continuat treballant en la millora de l’accessibilitat a les platges del Vendrell per a fer-les més inclusives. Així, es van instal·lar nous mòduls de salvament amb noves passarel·les que ajuden a fer el bany assistit, un servei per a persones amb mobilitat reduïda que aquesta temporada ha fet un total de 125 assistències.
Accessibilitat i nous espais
Tobella també va assenyalar que, com a prova pilot, enguany s’ha instal·lat una barana a la platja del Francàs per ajudar a entrar i sortir de l’aigua, que ha tingut una bona acollida. En aquest sentit, va avançar que l’any vinent se n’instal·laran més en altres punts. La regidora va recordar igualment la col·locació, al mes d’abril, d’unes escales i una rampa de fusta ecològica per facilitar l’accessibilitat universal a la platja del Francàs, una obra del Servei de Costes del Ministeri per a la Transició, situada al passeig marítim Masia Blanca.
Una altra novetat d’aquest estiu ha estat l’habilitació d’un espai esportiu amb una zona per practicar el voleibol al costat del port, amb quatre pistes que ja han acollit diversos campionats amb molta assistència de participants. Tobella va destacar també, com a actuació rellevant, la posada en marxa de l’espai per a gossos, que ha tingut una rebuda molt positiva per part de la ciutadania.
Respecte del servei de salvament i socorrisme, el responsable de l’empresa concessionària Altesport 2000 SL, Manel García, va confirmar que ha estat una temporada força tranquil·la, sense cap ensurt important des que va entrar en funcionament a finals de maig i fins a la seva finalització el darrer dissabte, 14 de setembre. La incidència més destacable d’aquesta temporada han estat les atencions portades a terme per picades de peixos aranya. La regidoria de Platges es prepara ara per organitzar la celebració dels vint-i-cinc anys de la Reserva Marina de la Masia Blanca amb un acte previst per a principis del mes de novembre.