Energia
A informació pública la construcció d'una planta d'emmagatzematge d'energia elèctrica a l'Arboç
Les instal·lacions projectades tenen una potència instal·lada de 4.990 kW i una autonòmica de sis hores
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública el projecte d'una planta d'emmagatzematge d'energia elèctrica, anomenada PHFV Castellet, al terme municipal de l'Arboç (Baix Penedès).
L'empresa Renew Green Generator ha sol·licitat l'autorització administrativa prèvia i l'autorització de construcció de la planta i de les seves infraestructures d'evacuació amb una línia soterrada de 25 kV, les quals travessaran els termes de Castellet i la Gornal i de l'Arboç. La central tindrà una potència instal·lada de 4.990 kW, amb una energia màxima acumulable de 29.940 kW i una autonomia de sis hores.
L'anunci s'ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La instal·lació està formada per dotze contenidors, de 2.752 kWh d'energia acumulable cadascun, i per vuit bastidors de bateries. També disposa de quatre inversors de 1.247,5 kW, un centre de transformació de 0,55/25 kV i 5.500 kVA de potència, i una línia soterrada de 25 kV d'interconnexió fins al centre de seccionament i mesura. L'empresa peticionària és Renew Green Generator, SL, amb domicili social al passeig de la Castellana de Madrid i el projecte compta amb un pressupost de 2.180.560,68 euros.
L'autorització administrativa d'aquest projecte és competència de la Direcció General d'Energia i ha estat sotmès al procediment d'avaluació ambiental simplificada d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en data 14 de febrer de 2025, i s'ha emès la Resolució TER/488/2025, de 14 de febrer, d'informe d'impacte ambiental del projecte de planta d'emmagatzemament d'energia amb bateries Castellet, que ha tramitat la Secció d'Activitats Radioactives i Extractives i Energia dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.