Política municipal
El Vendrell oferirà vacances pagades per a la gent gran del municipi
Els grups de l'oposició han criticat la viabilitat de la proposta
El govern municipal del Vendrell ha aprovat el programa «Vacances pera tu», una iniciativa que pretén finançar les vacances de totes les persones majors de 65 anys residents al municipi. La proposta de subvenció, formulada per la coalició de govern format per PSC i PP, té la intenció de prevenir la soledat no desitjada al municipi, a més de «fomentar la cultura i fer comunitat», segons ha explicat la regidora de Cohesió social Montserrat Martín durant l’últim Ple municipal.
Dubtes des de l'oposició
Actualment, més de 8.000 persones al Vendrell superen els 65 anys o més. En total representen el 20% de la població del municipi, i segons informes, es preveu que en els pròxims anys se situï en el 30%. La iniciativa, que ha estat aprovada amb 10 vots a favor (Govern), 6 en contra (Fem Vendrell, VOX, Som poble-ERC i Comuns) i una abstenció (Primer El Vendrell) ha enfrontat amb dures al·legacions que han plantejat dubtes sobre la viabilitat del projecte. Segons Fem Vendrell i Som-poble, la subvenció de 32.287 euros aprovada amb ajuda de la Diputació de Tarragona és insuficient per cobrir el finançament de la totalitat dels viatges, advertint d’un «greu risc d’exclusió».
La primera sortida, aprovada a principis d’agost i prevista per a finals d’octubre, consta de dos dies al municipi de l’Horta de Sant Joan, però tindrà un cost que Fem Vendrell ha qualificat «d’incomprensible», superant la meitat del pressupost inicial amb un total de 18.050 euros. De manera similar ha criticat la iniciativa el grup municipal Primer El Vendrell, que ha qüestionat la viabilitat de la proposta després de confirmar només 71 persones pel primer viatge. Les queixes també apunten a la falta d’informació envers l’agència contractada per organitzar la sortida, segons ha assenyalat Som poble. El grup de l’oposició ha definit la proposta com «una operació de maquillatge polític» indicant que existeix una incompatibilitat entre el pressupost i l’ajuda proporcionada per la Diputació de Tarragona.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha defensat durant el ple la conformitat de la Diputació de Tarragona amb la distribució econòmica de la proposta, sense respondre a totes les al·legacions presentades.