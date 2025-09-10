Seguretat
El govern municipal del Vendrell pacta amb sindicats policials millores laborals i més presència als carrers
L'Ajuntament es compromet a impulsar una borsa d'agents per consolidar una plantilla de més 100 membres
El govern municipal del Vendrell ha anunciat un acord amb diversos sindicats policials per millorar les condicions laborals, incrementar la plantilla i garantir una major presència d'agents als carrers i barris del municipi. Un dels punts principals és la creació d'una borsa d'agents de policia local per cobrir la totalitat de les places del cos, que el govern municipal vol consolidar "amb més de 100 membres". La major presència policial, apunten, es farà sobre la base d'una distribució de personal perquè les dotacions de trànsit i motos tinguin contacte més proper amb els veïns. A més, el pacte assolit per la regidoria de seguretat ciutadana amb UGT, CSIF, SPLCME i FEPOL preveu també l'actualització dels recursos tècnics i operatius.Segons el comunicat fet públic per l'Ajuntament del Vendrell, la major presència es deixarà notar amb una intensificació dels controls de trànsit i seguretat ciutadana a diferents punts del municipi. Es mantindrà el projecte d'equips de proximitat per "garantir un augment de la presència policial a tots els carrers i nuclis habitats del Vendrell".
Entre les millores laborals acordades, figura la retribució de les nits i caps de setmana i augmentar la de torns partits. S'adquiriran nous vehicles de paisà per millorar els recursos de la unitat Fura i s'invertirà en la millora d'equips de comunicació.
A més, s'incrementarà la formació dels agents del cos amb sessions informatives específiques de trànsit, seguretat ciutadana i atestats policials. També es donarà formació "adequada" als agents de sala per adaptar-se al software de les càmeres de videovigilància.
L'acord, signat per l'alcalde Kenneth Martínez i el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, amb els diferents representants sindicals, és fruit de diverses setmanes de negociacions. Els representants de la plantilla van demanar obrir un diàleg "obert i sincer per millorar les condicions de treball" així com actualitzar els recursos tècnics i operatius.
Des del govern municipal han assumit aquestes demandes de recursos operatius, tècnics i personals malgrat recordar la "disminució sostinguda de l'activitat delictiva des de 2024. Asseguren que ja han posat en marxa la instal·lació d'una nova xarxa de videocàmeres a partir de les pròximes setmanes, la renovació d'armilles antibales per als agents, l'actualització de la flota de vehicles, la promoció interna de comandaments del cos i la creació de la borsa d'agents.