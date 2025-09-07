Successos
Un cotxe xoca contra un transformador i deixa sense llum diversos veïns de l’Albinyana
La col·lisió ha tingut lloc a les 10.33 h al carrer de l'Everest
Un accident de trànsit ha provocat aquest dissabte al matí un tall de subministrament elèctric a l’Albinyana.
Segons els Bombers de la Generalitat, un vehicle ha xocat contra un transformador al carrer Everest i la col·lisió ha deixat sense llum diversos veïns de la zona.
L’avís s’ha rebut a les 10.33 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers del parc del Vendrell.
Els efectius han abalisat l’entorn per garantir la seguretat i han notificat la incidència a la companyia subministradora perquè restableixi el servei.