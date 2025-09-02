Mobilitat
Denuncien que l’ascensor de l’estació de tren del Vendrell no està operatiu
L’agrupació Xarxa Vendrellenca reclama una solució per una situació que fa setmanes que dura
La Federació Xarxa Vendrellenca ha denunciat públicament la situació de l’ascensor de l’estació de Rodalies del nucli urbà del Vendrell, que porta setmanes fora de servei. Aquesta avaria, segons els veïns, «genera un greu perjudici per a les persones amb mobilitat reduïda i aquelles que tenen dificultats per utilitzar les escales, vulnerant així el Decret d’Accessibilitat».
L’entitat ha presentat un expedient davant Rodalies de Catalunya exigint la reparació immediata de l’ascensor, ja que la seva inoperativitat impedeix tant l’accés en direcció Barcelona com la sortida dels usuaris que arriben al municipi.
La Federació destaca que el nou contracte de manteniment d’ascensors, amb un cost de vuit milions d’euros i en vigor des del passat mes de febrer, no ha resolt els problemes d’accessibilitat, tal com demostra el cas de l’estació del Vendrell. L’entitat reclama a la Generalitat actuar de manera ferma i decidida i un protocol.