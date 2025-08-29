Mobilitat
Dues noves línies d'autobús connectaran el Baix Penedès i Barcelona a partir d'aquest dilluns
El nou servei unirà El Vendrell i l'Arboç amb la capital barcelonina a través de l’AP-7 i Calafell i Cunit per la C-32
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica posarà en marxa dues noves línies interurbanes d’autobús que connectaran municipis del Baix Penedès amb Barcelona a partir d'aquest dilluns 1 de setembre. La primera línia és la 411 i enllaçarà El Vendrell i l'Arboç amb Barcelona a través de l’AP-7, amb parada final a l'avinguda Diagonal.
Aquesta oferirà quatre expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners. La segona línia, la 310, sortirà de Calafell i Cunit, per la C-32, fins a la Gran Via de Barcelona a l'alçada d'Aribau. Així, el Departament atén una reivindicació història del territori, ja que els municipis de la zona reclamaven estar més ben connectats. El nou servei es finança amb diners del Fons Climàtic.
Les sortides des del Vendrell seran a les 6:00 h, 10:00 h, 14:00 h i 18:15 h, mentre que des de Barcelona seran a les 7:45 h, 11:45 h, 16 h i 20:00 h. Pel que fa a la línia que connectarà Calafell, Segur de Calafell, Cunit, Cubelles amb Barcelona, aquesta també oferirà quatre expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners. En aquest cas, les sortides des de Calafell seran a les 6:20 h, 9:40 h, 13:40 h i 17:20 h, mentre que les de Barcelona seran a les 7:50 h, 11:10 h, 15:10 h i 18:50 h.
El Consell Comarcal del Baix Penedès ha celebrat la posada en marxa d'aquest nou servei, així com la rapidesa amb què s'ha fet efectiva. "Es tracta d'una petició històrica i molt important per la comarca. Amb aquestes dues línies s'obre una nova etapa que ha de permetre als ciutadans disposar d'una alternativa real i ràpida davant el col·lapse constant de Rodalies", ha afirmat el president de l'ens, Ramon Ferré.
Des de la institució també han recordat que el nou servei era una de les principals reivindicacions de la Taula pel Baix Penedès per tal de donar resposta a la "necessitat urgent davant els greus problemes que pateixen les línies de Rodalies R2 sud i R4".