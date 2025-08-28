Salubritat
Cunit intensifica els dispositius contra els abocaments incívics de residus
La policia ha interposat més de 200 denúncies per infraccions relacionades amb l’abocament de residus enguany
La Policia Local de Cunit ha interposat més de 200 denúncies per infraccions relacionades amb l’abocament de residus durant aquest any 2025. Aquestes actuacions formen part dels dispositius especials de paisà, dissenyats per sorprendre els infractors in fraganti i garantir el compliment de l’ordenança municipal de residus.
Els mesos d’estiu han estat especialment intensos, amb un increment dels dispositius i de les sancions imposades, donada la major afluència de persones al municipi. Aquest pla d’actuació, però, continua vigent i la Policia Local el mantindrà operatiu durant els propers mesos per assegurar el civisme al municipi.