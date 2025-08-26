Salut
Liciten la primera fase de la reforma i ampliació de l’Hospital del Vendrell per 8,5 MEUR
El projecte contempla la construcció d’un nou mòdul E en què se situaran àrees ambulatòries
La Xarxa Santa Tecla ha obert el procés de licitació de la primera fase de les obres de l’ampliació i reforma de l’Hospital del Vendrell. El projecte marca un pressupost previst per l’actuació de 8.472.269,02 euros —IVA inclòs— i un termini estimat de set mesos per executar les obres.
Tot plegat, per dur a terme una reforma dels espais existents, així com l’ampliació dels mòduls B —corresponent a l’hospitalització—, D —a les urgències i al bloc quirúrgic— i la construcció d’un nou mòdul E, que estarà connectat amb la resta de l’hospital i on s’ubicaran diferents àrees ambulatòries.
L’edifici actual de l’Hospital del Vendrell té una superfície construïda de més de 19.400 metres quadrats i, amb la proposta d’ampliació, es preveu que passi a ser d’uns 26.000 metres quadrats distribuïts en sis plantes. Un augment, doncs, de més de 6.500 metres quadrats de superfície.
La reforma i ampliació de l’equipament s’ha dividit en diferents fases projectuals per tal de reduir els terminis totals dels treballs i permetre, tal com s’explica al projecte, que «la seva operativitat funcional s’aconsegueixi com més aviat millor». En total, la reforma de l’hospital costarà 45 milions d’euros. Així que aquesta primera fase que es licita gastarà prop d’un 20% del pressupost.
Pel que fa a l’actuació total de l’hospital, s’afegiran dinou despatxos per a consultes externes, dinou boxs i tres consultes a urgències, 40 llits per a hospitalització, 36 llits per a atenció intermèdia i quatre places d’hospital de dia.
A més, al bloc quirúrgic es construiran dos quiròfans polivalents, dos de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), dues sales d’endoscòpia i 20 boxs de CMA i endoscòpia; a més de dos llits per a la unitat de semicrítics, crítics i reanimació postquirúrgica.
Per dur a terme el procediment, Salut concedeix una subvenció a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, que gestiona i té la titularitat del centre, per tal de dur a terme els treballs. De fet, Salvador Illa va anunciar el passat mes de juny durant la conferència Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida que la reforma del centre vendrellenc es fa per «generar prosperitat amb la voluntat de disminuir desigualtats i fer arribar les oportunitats a tots els racons del país».