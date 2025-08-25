Transport
L'incendi d'un tren a Calafell prolonga els retards que s'arrosseguen des del cap de setmana
«La meva mare ha trigat tres hores a arribar en bus des de Vilanova», lamenta una usuària de Renfe
L'incendi d'un tren a Calafell (Baix Penedès) aquest dilluns al matí ha arrossegat i prolongat els retards que patia el servei de Rodalies des d'aquest cap de setmana. Tot i que Renfe ha anunciat la retirada del comboi sinistrat i la progressiva recuperació del servei pels volts de migdia, els usuaris han tornat a fer sentir les seves queixes davant l'enèsima alteració dels horaris, que han acumulat retards superiors als 30 minuts.
«És un caos», ha criticat Maria del Mar Mestres. El viatge d'anada a Barcelona s'ha allargat dues hores després de parar el tren «tres o quatre vegades». La seva mare, ha relatat, s'ha trobat amb l'incident i ha trigat «tres hores» per tornar a Calafell en el bus alternatiu des de Vilanova i la Geltrú.