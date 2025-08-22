Cultura
Un homenatge al vendrellenc Joaquim Urgell Carcas amb forma d’exposició
La Sala Portal del Pardo i el Museu Deu de la capital del Baix Penedès inauguraran el pròxim 5 de setembre la mostra ‘URGEELL. Viure per la pintura’, que romandrà oberta fins a l’11 de gener
El Vendrell farà un homenatge durant els últims mesos d’any a un vendrellenc il·lustre. L’artista Joaquim Urgell Carcas (1936-2013) va néixer a la capital del Baix Penedès en el si de la família dels Capdeferro. La seva primera exposició a la seva ciutat va ser l’any 1980, a la sala d’exposicions de Caixa Tarragona. Ara, 45 anys després, el Museu Deu i la Sala Portal del Pardo presenten la mostra conjunta URGEELL. Viure per la pintura, una exposicio que es presenta amb la voluntat de conèixer la part més emocional de l’obra d’Urgell.
Al Museu Deu, el públic hi trobarà la inspiració que l’artista va trobar en la seva experiència a l’Índia. Urgeell es va sentir atret per la filosofia oriental i de l’Índia en particular, on hi va residir llargues temporades i, com a resultat, va fer una extensa obra pictòrica d’aquest país i la seva gent. La mostra recull quadres plens de color, moviment i exotisme, on es presenten els ghats de Benarés —grades que descendeixen al riu Ganges—, els pescadors del golf de Bengala i l’interior de temples.
Per altra banda, l’artista, preocupat per plasmar tota la descarnada i feridora realitat del món, fa una sèrie de pintures dedicades a persones amb problemes de salut mental —en concrets, escenes quotidianes d’un centre psiquiàtric. A la sala, s’hi podrà trobar un mostra de personatges que transmeten emocions, experiències vitals i lluites internes que afronten els residents en aquests centres.
Cal entendre també que les escenes que s’exposaran en aquesta sala reflecteixen concepcions sobre la salut mental pròpies d’un context històric passat, sovint marcat per l’estigmatització i la deshumanització. Per altra banda, a la Sala Portal del Pardo s’hi podran trobar obres d’Urgeell sobre la figura femenina.
La figura de la dona és habitual en la seva obra. Diferents moments i dones recorren la Sala Portal del Pardo, on podem apreciar la dramatització que en fa de la figura. En algunes d’elles sembla que els hi hagin arrabassat la vida, en altres sembla que sigui el moment en què tot comença. El seu tractament explica gran part de la trajectòria artística de l’artista, a través de les sales de ball, prostíbuls, tavernes o escenes quotidianes. Impressionen les seves figures retorçades, perjudicades i atrevides.
L’exposició s’inaugurarà el 5 de setembre, a les 19 h., a la Sala Portal del Pardo i, tot seguit, al Museu Deu. Es podrà visitar a la Sala Portal del Pardo fins al 29 de novembre de 2025, i al Museu Deu, fins a l’11 de gener de 2026. Més enllà de les mostres, es duran a terme moltes altres activitats durant els pròxims mesos.
N’és un exemple el 17 d’octubre, que hi ha una convocatòria per pintar el carrer de les Quatre Fonts per commemorar l’acció artística dels anys 80 del Vendrell. El 13 de novembre se celebrarà una taula rodona al Museu Deu formada per persones de l’entorn d’Urgell; l’11 de desembre, Ernest Benito buscarà conèixer l’estil d’Urgeell amb un recorregut per la seva obra —també al mateix Museu Deu— amb la recreació audiovisual com a eix, entre altres propostes.