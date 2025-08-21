Cultura
L’Arboç encetarà les festes amb el pregó de Josep Plana i Pons
La programació començarà aquest divendres al vespre amb el discurs del col·leccionista i divulgador cultural
L’Arboç ja està preparat per la seva Festa Major del quart diumenge d’agost. Les celebracions començaran aquest divendres 22 d’agost a partir de les 8 de la tarda amb el pregó a càrrec de l’arbocenc Josep Plana i Pons, reconegut col·leccionista, divulgador cultural i exmembre del Ball de Diables. Plana, molt estimat al municipi, ha dedicat bona part de la seva vida a la recerca i difusió de la cultura local i serà l’encarregat d’encetar sis dies d’intensa celebració.
Declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional, la Festa Major de l’Arboç és una de les més representatives de tot Catalunya i enguany presenta un programa replet d’actes i activitats tradicionals, culturals, esportius i musicals per a totes les edats i públic durant sis dies.
Dissabte 23 arribarà un dels moments més esperats: la Cercavila amb tot el seguici festiu, que enguany estrenarà la remodelació dels històrics capgrossos. A la nit, l’ambient festiu continuarà amb el concert empalmada amb l’actuació destacada del grup Buhos, que farà vibrar el públic abans de l’empalmada.
Entre els esdeveniments més destacats, el pròxim diumenge 24 tindrà lloc la gran Diada Castellera amb algunes de les millors colles del país com els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de l’Arboç. El mateix dia a la nit, la plaça de la Vila acollirà la imponent Carretillada del Ball de Diables, declarada festa d’interès nacional.
El dilluns 25 serà el dia dels més petits de la casa, amb cercaviles infantils, espectacles, sardanes i activitats pensades perquè els més joves siguin protagonistes. També hi haurà espai per a l’esport, amb activitats com la cronoescalada ciclista, el torneig de bitlles catalanes o les competicions de bàsquet i petanca.
Tota aquesta extensa programació culminarà el dimecres 27 amb el partit de futbol entre el Club de Futbol L’Arboç i el Club de Futbol Llorenç, a més d’una jornada amb tallers, diferents espectacles familiars i el Superfestival d’Aigua.