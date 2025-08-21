Seguretat
Baixen un 5% els delictes al Vendrell en el segon trimestre de l’any
Properament s'instal·laran 45 càmeres al nou sistema de videovigilància
La Policia Local del Vendrell ha publicat les dades comparatives del nombre de delictes al municipi del segon trimestre d’aquest any 2025 en relació al mateix període de l’any 2024. Del total de delictes, es constata una reducció del 5% de l’activitat criminal al Vendrell, passant dels 843 casos al 2024 als 803 en aquest mateix període del 2025.
En concret, els delictes contra el patrimoni es redueixen en un 11% (passant de 621 a 558), mentre que els delictes contra la seguretat viària es redueixen en un 25% (baixant de 60 a 45).
El regidor de Seguretat Ciutadana ha manifestat que aquestes bones dades reforcen la tendència a la baixa que ja es va registrar al primer trimestre del 2025, quan van baixar els delictes en un 20% en relació al mateix període de l’any passat. Aquesta millora dels indicadors de seguretat, segons el regidor, s’atribueix fonamentalment al reforç de les patrulles de proximitat i a les unitats de paisà.
Christian Soriano s’ha mostrat satisfet que les dades confirmin que «la feina que s’està impulsant des de la Regidoria de seguretat ciutadana va en la bona direcció, tot i que cal continuar treballant perquè n’hi encara molta per fer».
En aquest sentit, el regidor ha apuntat que per aquest motiu es seguirà apostant per una gran inversió tècnica, operativa i en personal per seguir millorant la seguretat al municipi. En concret, amb mesures com la propera instal·lació de les 45 càmeres del nou sistema de videovigilància (que ja estan adjudicades); la professionalització del cos amb processos en marxa de noves places de sergents i caporals i l’augment de la plantilla per l’any que ve.