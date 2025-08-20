Art
El Vendrell homenatja Joaquim Urgell Carcas amb la primera exposició pòstuma
La Sala Portal del Pardo i el Museu Deu presenten la mostra conjunta titulada 'URGEELL. Viure per la pintura'
La Sala Portal del Pardo i el Museu Deu presenten l'exposició conjunta URGEELL. Viure per la pintura, la primera mostra pòstuma del pintor vendrellenc Joaquim Urgell Carcas. El Vendrell homenatjarà l'artista local en una exposició que donarà a conèixer «la part més emocional» de l'obra d'Urgell.
La inauguració es farà el 5 de setembre, primer a la Sala Portal del Pardo, on es podrà veure fins al 29 de novembre, i tot seguit, al Museu Deu, on s'estarà fins a l'11 de gener de 2026. Urgell havia exposat a la capital del Baix Camp dos cops, el 1980 i el 1984. També va participar en una exposició col·lectiva al Restaurant Trastevere, l'any 1986, amb altres artistes vendrellencs.
Al Museu Deu s'hi podran veure quadres «plens de color, moviment i exotisme» i una mostra d'obres amb personatges «que transmeten emocions profundes, experiències vitals i lluites internes». A la Sala Portal del Pardo es podrà conèixer Urgell a través de la figura femenina, amb «figures retorçades, perjudicades i atrevides» i un «tenebrisme delicat i expressiu» de colors «radiants i violents».