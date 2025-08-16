Successos
Un incendi al Vendrell talla la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç
La circulació ferroviària s’ha restablert un cop els Bombers han controlat el foc
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte a la tarda amb tres dotacions en un incendi de vegetació al Vendrell, a tocar de les vies del tren. L’avís s’ha rebut a les 15.39 hores i el foc ha quedat controlat a les 16.24 hores.
Com a mesura de precaució, s’ha hagut d’interrompre temporalment la circulació ferroviària a la línia R2-Sud entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Protecció Civil, això ha comportat l’activació en fase de prealerta del pla Ferrocat.
Un cop controlat l’incendi i descartada qualsevol afectació a la infraestructura, els Bombers han comunicat a l’operador ferroviari que els trens poden reprendre la circulació amb normalitat.