La gamma extra torna a la Bisbal del Penedès amb la Joves carregant el primer 2 de 8 sense folre de l'any
Els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella completen el 5 de 9 amb folre
La gamma extra ha tornat a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) coincidint amb la diada de la Mare de Déu d'Agost que s'ha tornat a celebrar a les sis de la tarda per segon any consecutiu a causa de la calor. La Colla Joves Xiquets de Valls ha carregat el primer 2 de 8 sense folre de l'any, a més del pilar de 8.
Els Castellers de Vilafranca han completat el 9 de 8 i el 5 de 9 amb folre com a millors castells, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls s'han anotat el 5 de 9 amb folre. L'objectiu de la jornada de la colla local, els Bous de la Bisbal, era el 2 de 7, que els hi ha quedat en intent i han sortit de plaça fent només el 3 de 7.
La diada del 15 d'agost s'ha celebrat en horari de tarda per segon any consecutiu a causa de les altes temperatures que s'acostumen a assolir aquest dia festiu. De fet, aquest divendres hi ha activat un avís per calor intensa en diverses comarques de Catalunya, entre elles el Baix Penedès.
La Colla Joves ha estat l'encarregada d'obrir el sistema de rondes. Ho ha fet amb el 3 de 9 amb folre. L'estructura s'ha tancat un pèl pels pisos superiors, però els vermells l'han pogut descarregar sense gaires problemes, evidenciant la confiança que tenen en aquest castell. A segona ronda arribava el repte de la jornada per a la Joves.
Gairebé sense pensar-s'ho i conscients que el temps és or en els castells desfolrats, han tirat amunt el 2 de 8 sense folre. L'estructura ha anat perdent les mides i quan començava a baixar la canalla, el castell ha saltat entre segons i terços. Així, els vallencs han carregat el primer 2 de 8 sense folre de l'any.
El tercer castell dels del carrer d'en Gassó ha estat un 4 de 9 amb folre de postal. Per acabar, els vermells s'han anotat el pilar de 8 emmanillat, demostrant un cop més la confiança que li tenen a l'espadat.
Els verds fan el 9 de 8 i el 5 de 9 amb folre
Els Castellers de Vilafranca han completat el 9 de 8 a la primera ronda. Un castell de gamma extra que els verds han fet amb una sola enxaneta. A la descarregada, la construcció dels vilafranquins ha patit un lleuger tremolor característic d'estructures complexes com aquesta. A segona ronda han completat el 5 de 9 amb folre. Tot i pujar amb nervis, els verds l'han pogut controlar.
La tercera carta dels de l'Alt Penedès ha estat el 4 de 9 amb folre que han completat sense complicacions. Els Castellers de Vilafranca han clos l'actuació amb el pilar de 7 amb folre, que ha patit una forta revinclada amb la motxilla de sortida, quan l'enxaneta començava a baixar.
Tercer 5 de 9 amb folre rosat
La Colla Vella ha escollit el 5 de 9 amb folre per començar, un castell que ja havien fet enguany en dues ocasions. Aquest cop, els rosats han hagut de treballar força la descarregada de la supercatedral. Els de Manel Urbano han apostat pel 3 de 9 amb folre a segona ronda, que han fet sense problemes.
Han tancat el sistema de rondes amb el 4 de 9 amb folre. Els rosats l'han hagut de treballar, ja que als pisos de terços, quarts i quints no han acabat d'estar còmodes quan l'estructura que ha anat deformant-se. Els del Portal Nou també han fet l'espadat de 7 amb folre a la ronda de pilars, però els hi ha quedat carregat quan s'ha enfonsat el pilaner amb la canalla ja a fora.
Els Bous sense 2 de 7
Els Bous de la Bisbal s'han apuntat el 3 de 7 a primera ronda. Després han atacat el 2 de 7. Era el repte de la jornada, el primer cop que el provaven, però els hi ha quedat en intent desmuntat. Quan s'anava a col·locar l'acotxador, han decidit baixar-lo perquè no presentava bones mides i tenia poques possibilitats.
A tercera ronda hi han tornat. D'igual manera, la construcció ha pujat desconfigurada a nivell de tots els pisos, però han continuat amunt fins que ha caigut amb dosos col·locats. A ronda de repetició, els bisbalencs han provat el 4 de 7, però quan encara no s'havia col·locat l'acotxadora i l'enxaneta, l'han baixat.