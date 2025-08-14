Successos
Detingut a Montmell per un presumpte delicte d'abús sexual a una menor
L'Ajuntament del municipi va convocar una concentració de rebuig pels fets aquest dimecres
Un veí de la urbanització Mirador del Penedès de Montmell ha estat detingut aquesta setmana acusat de ser l'autor d'un presumpte delicte de segrest i abús sexual cap a una menor del municipi. Davant aquests fets el consistori va convocar per aquest dimecres una concentració de rebuig.
Els fets haurien passat aquest cap de setmana, quan l'home hauria convidat a la menor a que pugés al seu vehicle per a portar-la a casa. Aquesta hauria acceptat i durant el trajecte l'home li hauria fet propostes de caràcter sexual, que la noia va rebutjar. Tant víctima com autor eren coneguts.
La menor li va explicar els fets al seu pare, el qual li hauria recriminat al presumpte agressor els fets. Aquest últim li hauria donat un cop de puny al pare de la menor com a resposta a l'acusació. La família de la menor va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, els quals es van personar al domicili del presumpte agressor. Aquest, en un principi, va desobeir les peticions de la policia autonòmica però al final va ser detingut.
Aquest va passar a disposició judicial i el jutge de guàrdia li va decretar una ordre d'allunyament respecte la família de la menor.
Arran dels fets, el consistori va convocar una concentració de rebuig per aquest dimecres, a les 20:00 hores, davant del parc infantil de la Urbanització del Mirador del Penedès. L’Ajuntament del Montmell ha condemnat de manera ferma i rotunda qualsevol forma de violència, i especialment els actes que atempten contra la integritat i dignitat dels infants i adolescents.
A més, també han expressat el seu suport incondicional a la víctima i a la seva família i el seu compromís ferm amb la tolerància zero davant qualsevol forma de violència sexual, especialment contra menors d’edat. Finalment, demanen a la ciutadania que respecti la intimitat de la víctima i la seva família, i que confiï en les autoritats competents per al desenvolupament de la investigació.