Lleure
El programa vacacional de la Fundació Pere Tarrés fa parada a Calafell
Unes 3.000 persones s'han acollit al programa de l'entitat que ofereix jocs, cultura i oci
Les vacances són temps de descans i de descobrir nous llocs, però també per estrènyer els llaços amb la família i els amics. Amb aquesta premissa, des de fa una dècada la Fundació Pere Tarrés ofereix el programa Marxem en família, a través del qual pares i fills poden gaudir d'uns dies en cases de colònies d'arreu del país.
La proposta, que va arrencar a finals de juny i s'allargarà fins a les acaballes d'agost, engloba allotjament i pensió complerta, a més de visites culturals, jocs per a la canalla i per a tota la família, i temps d'oci i lleure, tot plegat a preus més assequibles que els d'altres opcions de vacances. Aquest estiu, unes 3.000 persones hauran passat per alguna de les deu cases que la fundació té a tot Catalunya.
La iniciativa suposa un model de vacances diferent a viatjar o instal·lar-se a un hotel, però això no vol dir que no sigui complementari. «Hi ha gent que se'n va de vacances i després ve aquí», explica Pere Vives, cap d'educació ambiental i colònies de la Fundació Pere Tarrés.
La proposta va néixer fa una dècada, i des de llavors han estat milers les famílies que s'hi ha sumat, en estades que van de les 5 a les 7 nits, depenent del cas. Enguany, s'espera que hi passin unes 900 famílies, o, cosa que és equivalent, unes 3.000 persones, que fan estada amb nit, pensió completa i activitats a la mateixa casa i a l'entorn.
«Està destinat a famílies perquè puguin aprofitar les instal·lacions de la fundació, que estan adaptades perquè les famílies puguin gaudir d'unes vacances amb habitacions amb bany, i espais comuns de joc i piscina», afegeix Vives. La primera activitat que es duu a terme consisteix en una trobada perquè les famílies es puguin conèixer entre elles, i posteriorment es plantegen una sèrie d'activitats, que no són obligatòries.
«Es fan propostes per conèixer el territori al voltant de la instal·lació, de caràcter cultural o excursions per espais emblemàtics, amb gimcanes i jocs de nit a la casa perquè infants puguin gaudir», destaca. La idea és que les famílies també participin en l'activitat de l'infant, però també es pensen espais perquè els nens puguin fer la seva per un cantó i els pares també, una manera que pugui socialitzar també cadascú amb gent de la seva edat.
Una jornada amb les famílies
El perfil de famílies usuàries de la proposta solen ser amb fills d'entre 3 i 12 anys, tot i que també hi destaquen les monoparentals que busquen un reforç durant les vacances d'estiu: «La majoria volen que els seus fills tinguin un espai per socialitzar, però també compartir experiències de criança», afegeix Vives.
Aquest mateix dimecres, les famílies allotjades a la casa de colònies Artur Martorell, a Calafell (Baix Penedès), gaudeixen d'un dia ple d'activitats. El dia a dia arrenca a les 9.00 h, amb un esmorzar col·lectiu a la zona de menjador, on les famílies poden seure com ho prefereixin.
D'aquí, un grup de 30 persones s'ha desplaçat al Castell de Calafell, on han fet una ruta per dins per conèixer els seus orígens i contemplar les vistes que es veuen des del capdamunt de l'edificació. La jornada segueix a la casa, on es dina, es descansa i a la tarda hi ha prevista una excursió a Vilanova i la Geltrú, on s'ha programat una visita a la llotja de peix.
Ja de tornada, les famílies poden descansar o fer un tomb pel municipi, per després sopar i preparar-se per l'activitat de nit, on els nens poden anar sols o acompanyats pels familiars. No obstant això, les activitats no són d'obligat compliment, i n'hi ha que prefereixen fer estada a la piscina de la casa de colònies o anar pel seu compte, ja sigui a visitar alguna localitat de l'entorn o a passejar pel Passeig de Calafell.
Famílies com la d'en Ferran del Águila, que venen de Cardedeu (Vallès Oriental), s'estrenen enguany, i n'estan molt satisfets. «No coneixíem l'experiència, i he vingut amb els meus dos fills, el Jan i la Martina, que tenen 11 i 8 anys, m'ho va recomanar una amiga que havia estat monitora per poder gaudir amb ells d'uns dies i fer activitats una mica extraordinàries, perquè t'obliguen a gaudir amb els teus, fer coses, entrar, sortir, i s'allunya del que serien unes vacances convencionals».
En aquest sentit, recomana l'experiència i assegura que repetirà. «Que la gent no busqui el que buscaríem en un hotel o en unes vacances convencionals, és molt interessant destinar uns dies determinats de les vacances, perquè agafes un vincle amb els nens, que segurament no agafes tan intensament com no ho faries si no estiguessis aquí», afegeix.
Un cas diferent és el de la Lupe Diago. Ella i la seva família venen de Sant Sebastià, al País Basc, i són repetidors: «Vam començar a venir l'any 2013, només hem fallat l'any 2020, per la pandèmia», destaca.
Van conèixer la iniciativa perquè amb uns amics van allotjar-se en un alberg a Coma-ruga (Baix Penedès), i volien repetir l'experiència amb la seva família. «En tenia un bon record, vam trucar i ens van dir que per venir en família ho havíem de fer a través de la pàgina web i ens vam decantar per la casa de Calafell», relata.
Això els va permetre conèixer altres famílies i estrènyer llaços, tant que han seguit venint any rere any per trobar-se tots plegats i passar una setmana plegats: «El més important de tot és el retrobament», afegeix.
L'Ana Cerezo, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), també es repetidora. «Fa anys ho vam començar a fer, quan els nens eren petits, i ara que han crescut vam creure que hi podíem tornar», explica.
«Hi troben nens de les seves edats, i des de la primera nit, que vam fer els jocs de benvinguda per conèixer-nos, vam veure que les edats que coincidien, es van ajuntar per jugar a bàsquet, a futbol i a la piscina», afegeix Cerezo. Amb tot, també destaca que els adults poden fer la seva: «Si hem d'anar a algun poble, fem un cafè o una cervesa, i és una manera de conèixer-nos i passar uns dies a gust».
Per tot plegat, tenen clar que, ja sigui l'any vinent o més endavant, repetiran l'experiència, ja sigui o no un complement de les seves vacances, però de ben segur unes de les més intenses per passar en bona companyia.