Societat
El Vendrell s'agermana amb Prada de Conflent
Els Nens del Vendrell i l’Associació Musical Pau Casals van acompanyar als membres del consistori
El passat divendres 8 d'agost, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; la regidora de Cultura i Patrimoni, Silvia Vaquero, i la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueras, es van desplaçar a Prada de Conflent per signar el protocol d’agermanament entre les dues poblacions, acompanyats per representants dels Nens del Vendrell i de l’Associació Musical Pau Casals, i van assistir al concert de cloenda de l’edició d’enguany del Festival de Música Pau Casals de Prada.
L’alcalde del Vendrell va fer entrega d’un quadre amb fotografies del viatge que van fer entitats vendrellenques a Prada de Conflent, l’any 1966, per homenatjar el Mestre Pau Casals exiliat a la Catalunya Nord, amb motiu del seu 90è aniversari.