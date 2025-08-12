Municipal
El Vendrell inicia un pla per vigilar i sancionar els abocaments incontrolats de residus al carrer
Un informe de l'Ajuntament identifica els polígons industrials La Cometa i Les Mates com a zones especialment afectades. S'han tramitat 22 expedients sancionadors
L'Ajuntament del Vendrell ha iniciat un pla amb un conjunt de mesures per vigilar i sancionar els abocaments incontrolats de residus a la via pública, després que s'hagi detectat un increment. Entre juny de 2023 i el juny de 2025 s'han tramitat 22 expedients sancionadors per abocaments incontrolats en espais públics i per ocupacions no autoritzades amb sacs de runa o contenidors d'obra, amb un import total de 5.700 euros.
Un informe de l'Ajuntament identifica com a zones especialment afectades els polígons industrials La Cometa i Les Mates. Des del govern local asseguren que rere aquests casos hi ha activitats il·legals com poden ser construccions no autoritzades, que utilitzen la via pública com a abocador.
Per fer front a aquesta problemàtica, el Vendrell desplegarà diverses accions. Tenen previst implementar càmeres de videovigilància en punts crítics, la creació d'una unitat de la Policia Local especialitzada en medi ambient amb un reforçament de les competències i una campanya de sensibilització, entre altres propostes.