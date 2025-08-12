Festes
«Pizzada popular» per donar la benvinguda a la Festa Major de l'Arboç
L'activitat gastronòmica i festiva se celebrarà el divendres 22 d’agost a les 21.30 h a la plaça Antonio Machado
La Festa Major de l’Arboç incorpora enguany una nova proposta gastronòmica i festiva una «pizzada popular», una trobada popular, gastronòmica i festiva pensada per compartir una bona estona amb amics, família i veïns al voltant d’un dels menjars més populars del món.
L’acte se celebrarà el divendres 22 d’agost a partir de les 21.30 h a la plaça Antonio Machado, i oferirà mitja pizza amb beguda a un preu de 5 € si es compra de manera anticipada, o 6 € si es compra directament al punt de venda el mateix dia. Per fer encara més rodona la vetllada, de postres es podrà gaudir de síndria o meló gratuït al mateix espai.
«La pizzada popular» és una de les novetats del programa de la Festa Major 2025 i neix amb la voluntat de crear un espai festiu de trobada i convivència entre els arbocencs i arbocenques, combinant gastronomia i festa.