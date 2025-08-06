Cultura
El Vendrell, a punt pel Música a la Vila
Aquesta nit, es donarà el tret de sortida a la 36a edició d’un festival que omplirà de música tradicional tots els dimecres del mes d’agost de la capital del Baix Penedès
Aquesta nit comença una nova edició d’un dels clàssics estivals del Camp de Tarragona: el 36è Música a la Vila, el festival de música tradicional del Vendrell. Arrencarà amb el concert de Sons d’Embat, una agrupació especialitzada en música folk que compta amb sis músics procedents del País Valencià, Catalunya i Andalusia.
El grup, liderat per l’acordionista ontinyentí Pau Barberà, es va formar a l’Escola Superior de Música de Catalunya i presentarà a la plaça del Tívoli un repertori de cançons pròpies dins del gènere músiques del món. Sonaran cants de la comarca de Sanabria de Castella i Lleó, fandangos característics i energètics del País Basc, entre altres gèneres d’arreu de la península Ibèrica. Sons d’Embat, però, no arriba sol en aquesta 36a edició, sinó que ho fa acompanyat de tres conjunts més que ompliran els dimecres d’agost vendrellencs de música tradicional.
La setmana que ve, el 13 d’agost, serà el torn de Sol i Serena, un conjunt conformat per músics d’arreu de Catalunya amb més de vint anys de trajectòria. El dimecres 20 d’agost, a la plaça del Tívoli arribarà La Baula, un grup format per sis integrants que, després de fer camins diferents en el món de la música tradicional, s’han acabat ajuntant. En la seva actuació, presentaran el seu primer disc ‘Cançons a l’ombra’.
Finalment, el dimecres 27 d’agost es posarà el punt final d’aquesta 36a edició del festival Música a la Vila amb el concert del conjunt mallorquí Pitxorines. Conformat íntegrament per noies, té un repertori que s’alimenta principalment del cançoner popular de la seva illa.
Arribaran a finals de mes al Vendrell per presentar un àlbum publicat el 2023 que té com a títol ‘Un so qui no es gasta’. Tots els concerts de la programació d’aquest esdeveniment se celebraran a la plaça del Tívoli, començaran a les 22 h i les seves entrades seran gratuïtes.
La regidora de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament del Vendrell, Sílvia Vaquer, en la presentació de la 36a edició Música a la Vila celebrada fa pocs dies, va agrair la implicació de la comissió artística del Músic a la Vila que ha permès oferir al públic una «programació de música tradicional tan diversa, amb grups consolidats, però també emergents i amb una important presència femenina sobre l’escenari».