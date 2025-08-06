Música
El Quartet de Corda StringArraf omple el Port de Segur de Calafell de Música des de la barca Francisca
Un bon nombre de persones van gaudir de la interpretació de diverses melodies famoses del món del cine
L’Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell continua amenitzant l’estiu amb propostes culturals i musicals a la vora de la Mediterrània. Ahir dimarts, es va celebrar un melòdic concert del quartet StringArraf.
Diverses cançons conegudes per la seva aparició en pel·lícules de Hollywood van ser les protagonistes d’una vetllada musical al Moll de les Llatines, al port de Segur de Calafell, des de la barca Francisca, a partir de les 21 h.
Unes sis-centes persones, segons l'organització, van poder gaudir d’aquesta proposta musical en un entorn privilegiat, a tocar del mar.