Política
El PP pregunta sobre la redacció del projecte d’enllaç de l’AP-7 al Vendrell
Elisa Vedrina afirma que «és imprescindible la construcció d’aquests enllaços per garantir l’accessibilitat i que la
mobilitat sigui més fluida»
El Partit Popular de Tarragona ha preguntat al Ministeri de Transports sobre la redacció del projecte d’enllaç de l’AP-7 a El Vendrell. La diputada Elisa Vedrina ha visitat aquest dimarts el tercer municipi que encara espera notícies sobre l’adjudicació del contracte de redacció del projecte el termini del qual va finalitzar fa mig any.
Des del Vendrell, i acompanyada pel segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament del municipi, Àlex Barrera, Vedrina ha recordat que aquestes actuacions responen a la necessitat de millorar l’accessibilitat a la xarxa d’alta capacitat i corregir dèficits històrics de les connexions de les autopistes amb els entorns urbans i industrials. «És imprescindible la construcció d’aquests enllaços per garantir l’accessibilitat i que la mobilitat sigui més fluida després de l’aixecament dels peatges», ha expressat Vedrina.
L’encàrrec tècnic correspon al lot 3 que afecta l’autopista als termes municipals de Tarragona i El Vendrell. Per aquest motiu, el Grup Popular al Congrés ha preguntat en quin estat es troba el projecte de redacció del nou enllaç de l’autopista a El Vendrell i quin calendari preveu el Ministeri de Transports. Un projecte que es va adjudicar el 2023. «Després de 3 anys d’espera, El Vendrell, com la resta de municipis afectats, necessiten respostes i no poden esperar més», ha conclòs Vedrina