Societat
Més de 5.000 persones gaudeixen del Feshumor de Cunit
Més de 30 artistes que han passat pels dos escenaris del festival de l’humor del Penedès
Més de 5.000 persones han gaudit de les quatre jornades de la desena edició del Feshumor. El festival de l’humor del Penedès ha celebrat enguany la seva primera dècada havent penjat el cartell d’entrades exhaurides en la majoria dels espectacles i consolidant la proposta com una de les més importants del país.
Amb una dotzena d’espectacles i més d’una trentena d’artistes, el Feshumor continua refermant així la seva aposta per la descentralització de la cultura, el territori i la creació d’un cartell heterogeni amb propostes de tota mena. D’aquesta manera, les més de 5.000 persones han pogut gaudir de diferents formats com són l’stand-up, els pòdcasts, la improvisació o, fins i tot, la música en directe.
A banda, l’obertura de nous espais, amb un segon escenari i una zona de village, i l’ampliació de l’oferta gastronòmica també ha suposat una millora per als espectadors, que han abraçat les novetats, aprofitant-les al llarg de les quatre jornades del festival d'humor.
L’onzena edició del Feshumor també s’allargarà durant quatre jornades, que aniran del 30 de juliol al 2 d’agost del 2026.