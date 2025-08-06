Societat
L'Ajuntament del Vendrell inclou un botó SOS a l'eAgora per trucar a emergències
Els ciutadans també podran trucar a l'oficina Antiocupacions des de l'aplicació d'informació municipal
L'Ajuntament del Vendrell ha activat un botó SOS a l'aplicació d'informació municipal eAgora. El servei permet contactar «de forma fàcil, directa i ràpida» a telèfons d'emergències, com la Policia Local o el 112. Des del botó SOS de l'eAgora, disponible a la part superior de l'aplicació, també es pot trucar a l'oficina Antiocupacions del Vendrell.
El regidor de Seguretat, Christian Soriano, ha explicat que l'eina és una iniciativa proposada pel sector de comerciants de municipi, en col·laboració amb la unitat de mediació de la Policia Local del Vendrell. «És una eina més per augmentar la sensació de seguretat, no només en els establiments comercials, sinó a tota la ciutadania», ha defensat.