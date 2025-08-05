Diari Més

Quatre detinguts per pintar un tren de Rodalies al Vendrell

Els autors van intentar fugir per les vies tot i que el servei ferroviari estava funcionant

Tren de Rodalies pintat per uns grafiters al Vendrell

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per pintar un tren de Rodalies de Catalunya que estava estacionat al Vendrell. Segons ha informat el cos a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els fets van tenir lloc diumenge i els suposats autors van intentar fugir per les vies amb el servei ferroviari en funcionament. Les pintades fan uns set metres de llargada.

