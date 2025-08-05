Laboral
El personal de la neteja a IDIADA fa vaga per l'incompliment del conveni
Des de CCOO asseguren que tot i el seguiment, ni IDIADA ni l’empresa subcontractada pel servei de neteja, ACCIONA, es mostren disposades a arribar a un acord
La Federació de l’Hàbitat de CCOO de Catalunya ha qualificat d’èxit el seguiment de la vaga de l’empresa ACCIONA FACILITY SERVICES, S.L., encarregada del servei de neteja a les instal·lacions d’IDIADA a Santa Oliva.
La plantilla havia convocat vaga per als dies 31 de juliol i 1 d’agost, com a resposta a l’incompliment reiterat del conveni col·lectiu, especialment en relació amb el pagament del plus de quilometratge. Des del sindicat asseguren que «aquest plus és essencial per a un col·lectiu que s’ha de desplaçar diàriament per treballar, sovint amb vehicle propi, i assumint despeses que l’empresa es nega a reconèixer».
La convocatòria de vaga afecta tot el personal que presta servei a IDIADA, un total de 24 treballadores. Des del comitè de vaga denuncien que «fa mesos que intenten una solució negociada, però l’empresa continua dilatant el conflicte sense oferir alternatives reals ni assumir els compromisos ja adquirits en espais com el Tribunal Laboral de Catalunya».
CCOO, convocants de l’aturada, lamenta que, «malgrat el seguiment majoritari de la vaga, ni Acciona ni IDIADA han mostrat voluntat de diàleg amb la representació legal de les treballadores». En aquest sentit, el sindicat no descarta noves mobilitzacions en defensa dels drets laborals d’un col·lectiu fortament feminitzat i precaritzat.
CCOO fa una crida a les empreses implicades perquè s’obrin vies de negociació que permetin posar fi a aquest conflicte i garantir unes condicions laborals dignes per al personal de neteja.