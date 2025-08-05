Televisió
L'Arboç perd al 'Grand Prix' en l'últim segon
Les llàgrimes de l'alcalde del municipi del Baix Penedès, Joan Sans, al final del programa de TVE van emocionar a Ramon Garcia i van provocar l'ovació per part dels seus veïns i dels rivals
«Cervar» serà una de les paraules més recordades al municipi de l'Arboç després de la seva participació al programa de TVE el Grand Prix del Verano. I es que aquesta paraula és la que va acabar atorgant la derrota als veïns del Baix Penedès a favor del seu rival, Cubas de la Sagra (Madrid), a la prova final del Diccionario. En aquesta, l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, va fallar la pregunta i van perdre el concurs.
Tot i el desenllaç, el programa va estar molt igualat des del principi, tot i que els veïns de l'Arboç, que representaven l'equip blau, van superar més proves que l'equip groc. Abans de l'última prova el marcador anava L'Arboç 22 punts i Cubas del Sagra 19. Els blaus van estar acompanyats del presentador Gorka Rodríguez com a padrí, mentre que el groc van tenir a Henar Álvarez.
Com és habitual, les proves van aixecar més d'una rialla i moments molt divertits com el que es va viure a la prova dels plàtans, on Ana Carmen, una de les veïnes de l'Arboç va pujar a la cabina amb Ángela Fernández a fer de comentarista aportant dades de la vida dels participants de la prova. «Mira, aquest es va casar fa poc», «aquesta va estudiar Nutrició», anava explicant.
Tots els veïns de l'Arboç i el seu alcalde, Joan Sans, es van guanyar l'estima dels rivals, dels padrins Gorka Rodríguez i Henar Álvarez i dels presentadors Ramón García, Lalachus i Ángela Fernández. El punt emotiu va arribar en els últims minuts de programa quan el batlle es va mostrar molt emocionat amb llàgrimes als ulls després de conéixer la seva derrota per no haver encertat que «Cervar» no existeix al diccionari. Al veure la reacció de l'alcalde, Ramón Garcia es va emocionar i els veïns de l'Arboç i de Cubas de la Sagra van ovacionar a Sans.
El programa d'ahir era l'últim per poder classificar-se a les semifinals. Tot i que el municipi del Baix Penedès no va aconseguir un bitllet per a la semifinal, els participants van deixar el nom de l'Arboç ben alt. El capítol d'ahir va ser líder del prime time i va registrar la seva millor dada de la temporada amb un 12,6% de quota.
L'Ajuntament va organitzar una festa per veure el programa tots junts a l'exterior del Centre Polivalent amb una gran pantalla, un toro mecànic, animació i moltes sorpreses.