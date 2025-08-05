Policial
Denuncien que la comissaria del Vendrell té problemes de climatització i filtracions d'aigua
SAP-SME-FEPOL exigeix una resposta «ràpida» de l'empresa constructora i que Interior l'expedienti
Els sindicats Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) denuncien que les obres de millora de la comissaria del Vendrell han estat «un desastre» i està provocant «problemes de salut laboral» als agents que hi treballen.
Alerten que l'edifici pateix filtracions d'aigua als despatxos, vestidors i sales de reunions i que la climatització no funciona adequadament en molts dels espais. SAP-SME-FEPOL exigeix «una ràpida resposta} de l'empresa encarregada de l'obra i també demanen al Departament d'Interior que li obri un expedient sancionador per «exigir-li les responsabilitats pertinents» i prohibir-li que es torni a presentar en futures licitacions.