Televisió
L'Arboç s'enfronta a Cubas de la Sagra al 'Grand Prix' de TVE
El programa s'emetrà aquest dilluns a les 21.45 hores
Aquest dilluns a la nit el municipi de l'Arboç serà el protagonista del programa de televisió Grand Prix del Verano amb Ramón García, Lalachus i Ángela Fernández al capdavant. La nova entrega d'un dels programes més divertits de la gran pantalla es podrà veure a TVE a partir de les 21.45 hores.
El poble del Baix Penedès, que defensarà el color blau, s'enfrontarà a Cubas de la Sagra (Madrid). Es tracta del cinquè capítol del programa i aquest és l'última oportunitat per colar-se a les semifinals.
Aquesta setmana, els pobles compten amb dos padrins de luxe: els presentadors Gorka Rodríguez per a l'Arboç i Henar Álvarez per Cubas de la Sagra. Tots dos hauran de lluitar per defensar i aconseguir que els seus municipis s'emportin la victòria.
Gravació del programa
El programa del Grand Prix, on l'Arboç és el protagonista, es va enregistrar el passat 1 de juliol amb la participació de 35 veïns que plens d’energia i entusiasme van intentar portar el nom de l’Arboç ben lluny. A més dels 35 participants, un bon grup de seguidors va viatjar fins a Madrid per donar suport a l’equip des de les grades i animar-los.
Dos dies abans, la plaça Catalunya de l’Arboç es va convertir en l’epicentre de la il·lusió i l’orgull local amb la presentació oficial de l’equip que representarà la vila al popular concurs televisiu. L’acte va aplegar desenes de veïns i veïnes que van sortir al carrer per animar els 35 participants arbocencs.
Durant la jornada, l’Ajuntament de l’Arboç va projectar un vídeo emotiu sota el lema L’Arboç al Cor… i la força a les cames!, que també va difondre a les xarxes socials del consistori i que va despertar una gran onada de suport entre la ciutadania. El vídeo transmet un missatge d’unitat, força i il·lusió per aquesta nova aventura que tot el poble viu com a pròpia.
Avui quan s'acabi el programa podrem veure si finalment l'Arboç a aconseguit superar a l'equip groc representat per Cubas de la Sagra i si està un pas més aprop de passar a les semifinals.